議員倡醫療券擴至內地其他醫院使用　盧寵茂：涉公私營競爭暫不考慮

香港有部分長者選擇回內地城市養老，但醫療券使用途徑有局限性，對長者覆診或造成不便。立法會今（7日）召開小組委員會會議，討論港大深圳醫院的發展及長者醫療券在內地的使用範圍，有議員批評在內地使用醫療券局限在港大深圳醫院，「好似要包攬所有人」，質疑為何不把醫療券計劃擴大到其他醫院。

議員陳振英指出，內地除港大深圳醫院外，其他地方不能使用醫療券，令長者不便，促請擴大使用範圍。議員楊永杰則查詢，港府能否參考「醫療通」的做法，令港人能夠用醫療券於內地其他醫院就醫時使用。醫務衞生局局長盧寵茂回應指，內地醫院架構與香港不同，若把醫療券計劃延伸到其他醫院，會牽涉內地公私營競爭問題，因此暫不考慮。他希望在內地安老院舍能夠採用「醫養一家」的模式。

委員會主席容海恩質疑醫療券使用門檻高，沒有多少內地醫院可以做到香港管理模式，起碼應讓醫療券可在多方面運用，例如可用於購買醫保。她又稱，醫療電子病歷有跨境使用限制，應改為「病歷可跟病人走」，避免市民覆診時需攜帶太多文件。盧寵茂則指出，醫療券用於購買醫保則可以積極考慮，至於醫療電子病歷跨境使用，他指港大深圳醫院是突破點，因其熟悉香港情況，但數據互通仍要顧及安全問題。