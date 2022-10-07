政府宣布2萬張疑濫發免針紙失效　郭卓堅申覆核求推翻

早前有7名西醫涉嫌濫發俗稱「免針紙」的豁免接種疫苗的醫學證明書而被捕，數量多達2萬張，政府其後宣布該些涉案的免針紙將於下周三（12日）失效。「長洲覆核王」郭卓堅今天（7日）到高院申請司法覆核，要求推翻政府不接納該2萬張免針紙的決定，並進一步挑戰「安心出行」政策，認為限制了市民出外活動的權利，並指政策違反《基本法》。

覆核申請人郭卓堅把醫務衞生局局長盧寵茂列為擬答辯人。據郭自行撰寫的申請書指，他認為宣布該2萬張免針紙無效的醫衞局，並沒有權力否定由合資格西醫簽發、指有關病人不適宜注射新冠疫苗預防針的證明書。郭又指凡不使用「安心出行」，就不能到特定處所參與任何活動的政策，均屬違憲違法，違反《基本法》及《國際人權憲章》的條文。郭現要求法庭頒令醫衞局宣布該2萬張免針紙無效一事屬違法，並頒令指要使用「安心出行」才有權進入特定處所一事屬違法。

郭卓堅於高院外向傳媒指，使用「安心出行」才能進入特定所參與公眾活動，等於限制市民的活動，今他們「似坑渠老鼠咁」，不能作正常生活。郭又聲稱他至今並無打針，但因身體不適宜打針，故獲得被捕的7名醫生之一發出免針紙，不過該免針紙亦將無效，故將未能進入特定處所。

案件編號：HCAL 1054/2022