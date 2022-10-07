調查指近半觀塘居民不滿環境衞生　組民間監察隊自救

根據最新的鼠患指數，中西區、東區、九龍城區及觀塘區的整體鼠患於今年下半年有惡化，其中九龍城區及觀塘區的分區指數，分別由今年上半年的4.7%升至下半年的5.4%，後者則由2.6%升至3.9%，分別升0.7及1.3個百分點。有政黨就觀塘區的環境衞生問題進行調查，發現最常遇到3個問題，依次為垃圾/雜物堆積、鼠患及蚊患，近8成受訪者沒有向政府部門投訴，當中近6成人認為「投訴沒有用」；而有投訴的受訪者，逾7成半認為在投訴後情況沒有改善，甚至有近1成半問題持續惡化。政黨提出多項改善建議，並必須從結構性改革開始，增加社區參與，以及官民合作的渠道，同時亦應透過持續的跨部門協作，訂立績效指標，才能避免惡性循環。

民建聯在8月26日至9月15日期間，透過網上調查，成功向817名觀塘居民訪問，主要圍繞5項環境衞生問題，包括蚊患、鼠患、垃圾/雜物堆積、店舖阻街及街道欠缺清洗收集意見。結果發現，接近一半(47.7%)受訪市民不滿意觀塘區的環境衞生，其中近兩成(18.7%)更表示非常不滿意；最常遇到的環境衞生問題依次為垃圾/雜物堆積(67.6%)、鼠患(57.4%)及蚊患(56.1%)。85%受訪者認為食環署最有責任解決上述5項問題；當遇到上述問題，79.8%受訪者沒有向政府部門投訴，其中59.4%受訪者認為投訴沒有用；39.6%的人表示 不知道投訴途徑。至於餘下向政府部門投訴的20.2%的人，當中有76.1%的人在投訴後，表示情況沒有改善，14%表示問題持續惡化。而曾向政府部門投訴的市民中，主要向房屋署(61%)及食環署(52.9%)投訴。

負責調查的觀塘區議會主席柯創盛建議，需從多方面着手解決問題，包括設立專線及社交平台收集市民舉報增強社區參與，讓市民及地區人士可與有關部門進行對接，舉報和跟進地區衞生黑點；政府處理衞生黑點問題時，權責上不時會涉及多個部門，應設專責部門擔起涉及跨部門職權範圍的衞生黑點，避免政府部門互相推卸責任；部門須制定服務承諾及績效指標，規定在收到市民舉報後，須在限定時間內處理妥當，才能防止衞生黑點死灰復燃；加強社區環境衞生的宣傳與教育，如訂立全港社區清潔日、每年定期舉辦全港性的屋苑清潔比賽，以及加強對市民的衞生教育，特別針對中小學生，協助自小養成良好的衞生習慣。

柯表示，會將有關調查結果送交負責政務司副司長卓永興，因為他是負責領導「地區事項統籌工作組」展開的「政府打擊衞生黑點計劃」，還有環境局、食環署、區議會及立法會，要求落實跟進建議，此外，他表示，會組織300名義工組成民間監察隊伍，會持續監察及影相，冀持續改善問題。