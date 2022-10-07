舊樓漏水落灰沙泥撈飯　土瓜灣喜迎重建　老街坊冀原區安置

市建局宣布啟動兩個新重建項目。其中屬於「明倫街/馬頭角道發展計劃」的五街，該區樓宇較殘舊，普遍樓宇有60年樓齡、樓高8層，沒有升降機。有爭取重建10年的居民對重建感到興奮，直指五街樓宇過於殘舊，即便過去20年花逾廿萬維修，仍是不停有石屎剝落甩灰，有住戶坦言情況是「沙泥撈飯一齊食」；而有獨居長者住戶則更危險，因單位近海，每逢打風，窗邊便會漏水，需到親戚朋友家借住；而有地舖商戶則感嘆稱不想重建，因原先居住銀漢街，幾年前已因重建而被收購而遷至現址，沒想過幾年後要一搬再搬。

東網記者今日到五街視察，多棟樓宇明顯殘舊不堪。五街街坊、年屆81歲的湯姑娘，購入單位自住40多年，她稱雖然單位已溶溶爛爛，但居住多年對此地很有感情，對重建感不捨但亦無可奈何。湯姑娘家靠近海邊，靠窗位置每逢打風落雨就會漏水，為此她更特地收集冷氣被用於漏水時吸水，以免家中水浸，獨居的她亦要在打風時到親朋好友家中暫避風雨。單位的牆身有許多鋼筋外露，大片石屎剝落，「啲灰每日都要掃一輪！」。對於收購價錢，她指未有想法，因早前曾有私人發展商經歷兩次收購重建但都不成功，故「市建局肯重建信心都不大」，若成功則希望未來仍可在原區居住。

五街苦主大聯盟負責人吳太對於重建感到非常開心，坦言單位已「危到唔住得」，目前更因家中未有依屋宇署命令維修而被檢控，但她直指維修亦無法修補好單位，而且涉及大量金錢，「老人家要靠長者生活津貼維生，屋宇署就算肯資助5萬，維修都要8萬，我喺邊度死3萬幾出來？」。她又稱早前附近的中九龍幹線工程時需要進行爆破，單位受影響，「震到枱啲野都郁緊」。原先一家三口的她與先生及孫兒共住，但由於家中浴室無法去水，「沖涼都做唔到，洗3分鐘就要水浸」，故孫兒需借住他人家中，而日久失修的單位亦無法用水，單位情況極度惡劣。

五街苦主大聯盟主席丘太居住此地已36年，當年以26萬買入，對環境好滿意，惟近年樓宇結構出現問題，家中不斷漏水及石屎剝落，坦言「居住環境好艱難」，故積極爭取重建。丘太日前膝頭受傷需做手術，惟沒有升降機的她因家住7樓，故每日只能避免外出，形同受困。對於重建她亦感到驚喜，因過去20年已用了廿萬作維修，惟她強調預賠償非著重考慮問題，只希望未來可再在原區居住。