暴動被告負笈台灣後失蹤　法庭充公其母3萬港元保釋金

2019年8月11日有示威者在尖沙咀警署外集結，有人向警署投擲汽油彈，一名在警署內的警員燒傷。多人因此被捕，其中11名男女被控暴動罪，經審訊後1人罪脫9人罪成。案中餘下1名被告，在審前覆核時已缺席聆訊，其母親作為人事擔保，今（7日）到區院出庭解釋指，兒子去年在台灣畢業後，便沒有聯絡她。法官最終宣布充公其全數3萬港元擔保金。

缺席聆訊的21歲被告羅樂文，案發時就讀台灣藝術大學電影系。今日庭上透露，被告在2019年被起訴，獲准法庭保釋，前年開始獲准赴台讀書，但指明須於2021年8月15日或之前回港，並於抵港後24小時內通知警方。但被告沒有依時報到，也沒出席本案審前覆核及正式審訊。

被告姓徐母親當時以3萬港元現金當人事擔保。她今日沒有律師代表，指兒子去年6月畢業後，應自行買機票回港，她曾致電聯絡他，但他一直沒有聽電話或回覆。法官結果在她不反對充公全數擔保金後，頒令將其3萬港元保釋金充公。

案件編號：DCCC 336,337/2020