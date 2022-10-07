醫管局擴展特別探訪安排　下周四起涵蓋38間公立醫院

港府今午就新冠疫情最新情況召開記者會，醫管局總行政經理(綜合臨床服務)李立業今日(7日)表示，估計疫情向平穩方向發展，目前公立醫院的新冠住院及入院人數持平，當局會逐步減少新冠患備用病床，並恢復非緊急手術服務。當局會繼續調動人手及維持與私家醫院合作，同時增加門診服務應對流感高峰期。另外，繼公院早前調整非急症病房及部門的特別探訪安排後，有關安排由下周四(13日)起，會進一步擴展至急症及專科醫院及病房，涵蓋38間公立醫院。

醫管局發言人指，理解病人和家屬希望公立醫院採取更彈性的探訪安排，在檢視整體疫情及新安排的實施情況後，當局決定將有關安排全面擴展至急症及專科醫院及病房，讓更多病人和家屬受惠。有關調整是以風險為本，感染風險較低的病人，包括60歲以下的病人，或60歲或以上已接種最少兩劑疫苗的病人，或曾經確診新冠並完成已接種最少一劑新冠疫苗的病人，每天可獲安排1次1小時探訪，因應病房情況，同一時間可以有最多2位已登記的訪客進入病房探病。探訪期間可以換人，上限為3位已登記的訪客。

至於感染風險較高的病人，例如免疫力弱的病人，或60歲或以上未完成接種兩劑新冠疫苗的病人，每星期可獲安排2次各1小時探訪，因應病房情況，同一時間可以有最多2位已登記的訪客進入病房探訪。醫院職員將聯絡家屬解釋個別病人的探訪安排及預約，家屬無須另行聯絡醫院。

所有探訪人士須在探訪前提供48小時內的核酸檢測無染疫結果證明，同時必須符合「疫苗通行證」的相關要求，包括已接種所需劑量新冠疫苗，或屬於政府紀錄上的新冠康復人士等，並持有相關疫苗接種紀錄或康復人士紀錄。進入公立醫院的訪客亦須遵守掃描「安心出行」場所二維碼的規定，並必須嚴格執行感染控制措施，包括佩戴外科口罩和量度體溫。