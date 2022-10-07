「孤狼刺警」同日銅鑼灣藏鎅刀　少女否認藏武器罪受審

去年7月1日銅鑼灣有人聚集，並發生「孤狼式襲擊」刺警事件。當晚1名無業少女於記利佐治街接受截查時，被搜出1把鎅刀，事後被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件今天（7日）於東區裁判法院開審，女警作供指被告當日形迹可疑，被告自辯解釋只是在看風景。裁判官何慧嫻將案押後至本月31日聽取結案陳詞，被告准以原有條件繼續保釋。

控罪指，18歲朱倩欣於2021年7月1日，在銅鑼灣記利佐治街2號外於公眾地方無合法權限或合理辯解，而攜有攻擊性武器，即1把鎅刀。女警陳鳳珊作供指，當晚10時許，她奉命到記利佐治街附近作圍封行動，期間見到被告與1名男子作眼神交流，2人又有交談，但就沒望向警方。陳認為2人長期逗留在封鎖區外圍形迹可疑，便與另1女警戴順卿截查被告，結果在她的斜孭袋搜出一個印有「香港加油」字樣的錢包及1把鎅刀，於是將她拘捕。

被告自辯指，自己當日與弟弟及表妹到銅鑼灣看電影、吃飯及逛商場，之後家人先行離開，被告自己留在銅鑼灣街上看風景，控方質疑街上這麼多人，為何選擇在該處欣賞風景，又來回行走，被告表示自己喜歡萬裏挑一的感覺，又解釋不是只有靜止欣賞，也可以動態欣賞。控方質疑被告所謂「欣賞」，是想觀察警察的行為，被告否認，又強調自己不知道身上攜有鎅刀，只是用完忘了放低。

案件編號：ESCC 2867/2021