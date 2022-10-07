食環署打擊店舖非法阻街　昨發出9張定額罰款通知書

食物環境衞生署連日來在多區執法，打擊非法店舖阻街活動。當局今日(7日)表示，昨日(6日)分別在九龍城和元朗的聯合行動中，就在公眾地方造成阻礙和潔淨罪行於上述地區共發出9張定額罰款通知書，清除約2.54公噸棄置物。行動期間就相關店舖涉嫌在公眾地方無牌販賣並造成阻礙拘控一名人士，同時充公15公斤相關的貨物。

發言人表示，食環署與警方自本月3日起先後在九龍城、深水埗、荃灣、觀塘及元朗展開連串嚴厲執法行動，打擊店舖負責人和其他持份者非法擺放貨物或物品在公眾地方或馬路，對行人和車輛的流動造成阻礙。有關人員今日亦在觀塘和荃灣進行聯合行動，並會於本月陸續在其他地區採取相關聯合執法模式，以加強打擊店舖阻街成效。

食環署提醒，打擊店舖非法擴展營業範圍導致阻街的衞生黑點，是「政府打擊衞生黑點計劃」第2個月的工作重點。在聯合執法模式下，如店舖非法擴展營業範圍及擺放物品在公眾地方或馬路上造成通道阻塞，相關的違例人士除會被檢控外，警方亦會根據《簡易程序治罪條例》發出警告通知書，要求有關阻礙物（包括貨物）須在指定時限內移走。如違例者未能在警方給予的時限內移走阻礙物，食環署便會把該物品移除作暫存。