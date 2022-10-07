北京故宮第2批69件珍品　10月起在香港故宮展出3個月

香港故宮文化博物館宣布，來自故宮博物院的第2批共69件珍品，由10月起在香港故宮展廳1、2、3、4、5及9亮相。而香港故宮自7月3日開放，短短3個月已錄得逾44萬人次入場。

69件珍貴文物均屬故宮博物院的珍寶，用作輪換自香港故宮開幕起展示，包括書畫、紡織品及其他脆弱且對光線敏感的作品。基於文物保護的考慮，這些材質的作品只可展出3個月。是次換上的69件珍品，25件於展廳9「馳騁天下：馬文化藝術」特別展覽展出，最為矚目的包括清代宮廷畫家的畫作《乾隆帝盔甲乘馬圖》、創作耗時11年的傳奇動物繪本《獸譜》和其中記錄上古神獸的《獸譜．龍馬圖》，以及描繪乾隆帝與皇室女子在木蘭圍場騎射場景的稀有畫作《威弧獲鹿圖》等。「馳騁天下」展覽將於12月31日完結。

而在展廳1至5亮相的新一批故宮博物院珍藏包括：描述雍正帝於國子監講學的《雍正帝臨雍講學圖》、乾隆帝送給母親崇慶皇太后的八十大壽賀禮《甘珠爾經》、以金線和孔雀羽毛繡成的戲服「松鶴紋老旦帔」、乾隆粉彩大件器物的代表作「粉彩九桃結圖天球瓶」、世宗憲皇帝(雍正)及孝聖憲皇后近乎真人大小的朝服像，以及展示清乾隆時期工匠精湛技術的樓台式水法鐘。新一批的珍品大部分只會於香港故宮展出3個月至12月。