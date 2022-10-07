俄富豪超級遊艇泊港水域　海事處：不評論個別抵港船隻事宜

遭受歐美制裁、俄羅斯富豪莫爾達紹夫（Alexei Mordashov）旗下、價值40.6億港元超級遊艇「Nord」，由本5日起已停泊在香港水域。海事處回覆傳媒指，不會評論個別抵港船隻事宜，港府一直全面實施及執行聯合國安全理事會施加的制裁，個別國家可能基於其自身考慮，向某些地方施加單方面制裁，特區政府並沒有權力，亦不會實施其他司法管轄區施加的單方面制裁。

Nord在上月28日離開海參崴，原本登記目的地為越南峴港，但在本月5日駛至香港水域。據海事處資料，Nord從俄羅斯遠東港口海參崴出發，5日下午4時14分抵港，到「西面檢疫及入境船隻錨地」停泊，即堅尼地城和青衣之間海域。在未來36小時離港船隻名單中，未有Nord的紀錄。目前所有抵港船隻，需抵港前不少於24小時書面通知海事處並獲允許，要提供國旗、抵港目的、保險提供者名稱等資料。莫爾達紹夫發言人稱他現時身處俄羅斯首都莫斯科，拒絕回應遊艇最新動向。

自俄羅斯入侵烏克蘭後，多名與俄國總統普京關係密切富商遭到歐美多地制裁，眾人旗下約10多艘、總值超過22.5億美元（約175.5億港元）遊艇更被沒收。報道稱，該艘遊艇抵達香港前，曾前往非洲國家塞舌爾、斯里蘭卡、新加坡及俄羅斯遠東海參崴。