政Whats噏：陳恒鑌視察葵涌荃灣舊區　數污水鼠患等問題

今屆政府上任百日，加上由8月起展開為期3個月嘅全港清潔運動，議員陳恒鑌視察葵涌及荃灣大街小巷，發現街道衞生較以往確有改善，不過區內仍有諸多環境問題，包括店舖雜物堆放喺行人路；鼠患嚴重、錯駁渠管、排水能力不足等問題，促當局作出跟進。

陳恒鑌提到店商雲集嘅葵芳社區會堂一帶，目睹有檔販於行人路中心堆放發泡膠箱、菜籃、紙箱等，甚至喺停放堆疊大量雜物嘅手推車。鑑於手推車屬個人財產，處理方面較為複雜。面對呢個問題，陳認為政府應加派人手，精準打撃，並希望政府盡快喺雜物堆積嘅黑點，增設可收集雜物嘅大型箱或車輛，便利商戶妥善棄置雜物，以免影響市容。

至於荃灣河背街、川龍街、二陂坊等地嘅後巷，都有環境衞生問題。而事實上，區內面對4大問題。鼠患方面，唐樓渠管外露成為老鼠竄入民居嘅通道，需要政府部門破除只處理政府土地問題嘅守舊思維才有望解決；同時，唐樓污水渠日久失修，令不少家居污水如排泄物等於後巷積聚，更是播疫重災區，污水渠錯駁到清水渠，亦造成荃灣西海旁臭味問題。另外，荃灣舊區排水能力不足，政府部門只進行通渠，無助處理，建議當局長遠考慮擴闊排水系統；最後，荃灣舊區多間食肆營業至深夜，部份涉違規擴展營業範圍，加上大多售賣酒精飲品，造成噪音、食物殘渣、垃圾亂棄問題，更經常出現暴力案件，需要政府加強監管。

另一方面，政府計劃明年推出垃圾徵費，但計劃好有可能造成市民胡亂棄置垃圾，逃避收費。陳提到，荃灣舊區唔少舊樓天台，亦曾因居民不當棄置垃圾，淪為非法垃圾場。而荃灣發展促進會就喺部分舊樓天台安裝「天眼」，防止有人不當棄置垃圾，陳指，錄影片段更曾經用於舉報盜竊案，未來若引入人工智能技術，將更有利於監察及舉報非法棄置。而閉路電視更係太陽能裝置，可為舊樓梯間照明系統供應電力添。