政Whats噏：三無大廈獲優化　核心問題待解決

無業主立案法團，無任何居民組織及管理公司嘅三無大廈問題叢生，衞生、治安同火警隱患都相當棘手。區內有數百棟三無大廈嘅九龍城區，今日(7日)就有一個三無大廈優化管理計劃啟動禮，展示該計劃第一階段，一棟位於土瓜灣道嘅三無大廈，喺社區組織同商界合作之下，樓宇公共區域獲得優化嘅成果。向來關注房屋問題嘅議員楊永杰都有出席，仲大讚舊樓內嘅硬件設施有改善，不過成立業主立案法團呢個最核心嘅問題，佢就坦言尚待解決。

該棟作為「試點」嘅三無大廈，獲修補牆壁及修理樓梯扶手、加設垃圾桶、為包括劏房在內所有單位統一更換全新不銹鋼信箱、修葺並整理電線管道、加裝樓底電風扇、照明及閉路電視等，對於舊樓嘅衞生同治安水平無疑係有相當嘅提升，但一講到相關設施嘅操作同管理，譬如閉路電視影像由邊個負責管理？如何籌集管理費以支付清理垃圾嘅費用？楊就話正積極聯繫呢棟舊樓嘅各個業主。而業主立案法團成立之前，閉路電視影像將傳送雲端並配合人工智能，有需要時可借助科技識別人物身份；清理垃圾方面就暫時交由義工幫手。楊話明白樓宇由義工管理並非長遠之道，但佢希望藉住優化硬件設施嚟拋磚引玉，向舊樓業主指出一條樓宇管理嘅途徑，冀一、兩年後業主立案法團得以成立。

楊又提到，計劃嘅第二階段將會向九龍城區其他三無大廈推行，並提供更多元嘅支援。已計劃落實大廈清潔服務，並於當區培訓並聘請保安管理，以推動區內配對相關嘅就業機會。