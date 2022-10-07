多64地點納強檢　觀塘紀律部隊宿舍再上榜

再增64個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(7日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該64個地方的人士，須於明日至後日(8日至9日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.馬灣珀麗灣20座

2.何文田天鑄8座

涉及多宗病例的地點如下：

1.牛頭角彩盈邨盈樂樓

2.長沙灣麗翠苑麗森閣

3.九龍城德朗邨德珮樓

4.將軍澳佳景路9號浩明苑

5.將軍澳南豐廣場5座

6.馬鞍山耀安邨耀遜樓

7.觀塘觀塘紀律部隊宿舍1座

8.鑽石山宏景花園2座

9.牛池灣嘉峰臺4座

10.天水圍天頌苑頌棋閣

11.屯門屯門市廣場8座

12.大埔新興花園康信閣

13.柴灣環翠邨貴翠樓

14.觀塘凱匯5座

15.九龍塘碧麗閣A座

16.葵涌華景山莊1座

17.沙田御龍山10座

18.土瓜灣欣榮花園4座

19.大埔宏福苑宏泰閣

20.九龍城啟德1號(II)大廈5座

21.葵涌新葵芳花園C座

22.九龍城啟德1號(II)大廈3座

23.沙田愉翠苑愉禮閣

24.屯門富健花園6座

25.黃大仙樂富邨樂謙樓

26.葵涌葵盛東邨盛喜樓

27.筲箕灣東濤苑旭濤閣

28.大埔大元邨泰榮樓

29.將軍澳維景灣畔6座

30.葵涌雍雅軒2座

31.油塘鯉魚門邨鯉旺樓

32.鰂魚涌太古城恒山閣

33.元朗采葉庭5座

34.元朗朗晴居10座

35.馬鞍山觀瀾雅軒2座

36.柴灣康平街4號雅景閣

37.香港仔香港仔舊大街108號港暉中心

38.筲箕灣明華大廈D座

39.鰂魚涌康山花園8座

40.青衣美景花園12座

41.鰂魚涌康山花園5座

42.上水順欣花園1座

43.旺角富榮花園16座

44.薄扶林學士臺1座

45.油塘高翔苑高鳳閣

46.屯門鳴琴路3號翠鳴臺

47.尖沙咀漾日居3座

48.屯門景新臺4座

49.屯門景峰花園2座

50.荃灣灣景花園1座

51.荃灣灣景花園5座

52.沙田濱景花園1座

53.黃竹坑南濤閣3座

54.柴灣康翠臺1座

55.屯門新圍苑新賢閣

56.藍田康逸苑康景閣

57.長沙灣昇悅居1座

58.將軍澳將軍澳中心8座

59.土瓜灣傲雲峰6座

60.將軍澳寶盈花園6座

61.東涌藍天海岸1座

62.將軍澳安寧花園2座