傳政府要求專家勿再推「0+0」　梁栢賢：若屬實則功能喪　

入境檢疫放寬至「0+3」後，「0+0」以及抵港免檢測等放寬措施呼聲日高，唱好聲中不乏政府專家顧問身影。有消息指，港府昨日（6日）召開專家會議，向專家們提出不要再從商界角度推動「0+0」，應由控制疫情角度出發。醫院管理局前行政總裁梁栢賢今日(7日)在社交網站發文表示，若消息屬實，專家顧問可能已失去應有的功能和角色，亦令人懷疑政府的復常意向和決心。

梁栢賢提到，如果消息屬實，相信很多人都會感到失望，專家顧問可能已失去應有的功能和角色。他指雖然專家有時意見不一，出現訊息混淆，但政府都能夠清晰向市民解釋接納或否定專家意見的理據，而作出政府決策，從不要求專家意見和政府統一。他認為，每個專家的學術專業背景都不同，其獨立專業意見有分歧是正常的，其實今次「0＋0」的入境檢疫要求，大部分專家都有共識，實在以理解政府至今未有具體時間表。故希望消息並不正確，否則會令人懷疑政府的復常意向和決心。

而醫務衞生局局長盧寵茂今日在立法會，被追問會否在月內放寬至「0+0」，他僅表示會「視乎疫情數據決定」。