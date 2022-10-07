香港快運檢視航班計劃　調配取消明年1.15或之後航班

自港府宣布實施「0+3」檢疫後，港人紛紛買機票外遊，包括將於下周二(11日)開放自由行的日本。不過，今日(7日)有大批已購買香港快運(HK Express)來年1月下旬機票的乘客，稱原定飛往日本多地的航班突然被取消。《東網》向HK Express查詢，對方未有回應網傳航班取消一事，但就稱公司正檢視明年航班計劃，將對明年1月15日或之後的部分航班作出時間上的調配或取消。

HK Express指，公司早前宣布計劃在今年10月至12月期間，增加8萬個機位即相等於約400個航班，以應付市場需求急增的情況。另一方面，為讓乘客對HK Express於2023年之航班安排獲得清晰的概況，公司正對其2023年之航班計劃作出檢視，從而對明年1月15日或之後的部分航班作出時間上的調配或取消。受影響航班之旅客，將會獲發SMS短訊及/或電郵通知，公司將提供其他合適之航班。倘若相關旅客未能獲得合適之航班安排，將可獲全額退款。

另外，有大批準乘客自後在社交平台及討論區反映，接連收到HK Express取消訂票航班的消息，並指收到4個選項，包括改機票及退款等，導致原先準備的行程大受影響，日期最遠的航班涉及明年3月中，地點涉及東京、大阪、鹿兒島等。有部分乘客的原定行程已獲更改至另一航班，並有一次免費更改航班的服務，但更改須按機位供應而定。HK Express亦提供退款，如收「代金券」可獲額外10%淨票價回贈，有效期為1年；或退回整張訂單，或者是受影響航段的款項。

不過，有今個月出發的香港快運旅客情況更糟，陳小姐向《東網》表示，2年前與朋友一齊購入來回大阪的機票，連同行李費用，每人約1,500港元，當時購票條款是可以任改日期。而她在今年6月訂了本月28日出發，11月4日返程的機票，但約兩周前收到通知，指她返港的機位取消，她可以選擇全數退款，或再更改返港航班時間，但她透過電郵附設的連結更改，見到有航班顯示，但當進入後卻顯示「未有提供服務」，電話查詢卻最終換來自動收線，目前她已花了一周時間嘗試更改，但仍不果，只希望如期往發及回港。她估計香港快運不欲安排早年以低價購入機票的人士出發，希望將機位騰出「賺盡」這段時間，並肯出高價購票人士的錢為先，她批評香港快運沒有商業道德、見錢開眼。