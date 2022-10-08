圖書館節一系列節目　訴說圖書館60年故事

康樂及文化事務署香港公共圖書館主辦的香港圖書館節2022今日(8日)至11月27日舉行。本屆圖書館節以「喜閱同行六十載」為主題，透過多媒體互動展覽、講座、文藝節目和多個網上活動，與讀者暢遊閱讀世界和訴說公共圖書館60年來的故事，讓市民了解其發展和轉變。

圖書館節重點節目《圖書館再發現》多媒體互動展覽10月29日至11月20日在香港中央圖書館展覽館舉行。展覽分為6個體驗區，將藝術與科技結合，運用多媒體互動裝置如光雕裝置、電子互動牆和影像感應等，讓市民回顧圖書館不同時代的轉變、了解圖書館多元化的資源及服務和探索閱讀模式的多樣性。

其他精彩活動有由本地作家米哈和一樹主持的「喜閱共享」網上讀書會，與讀者分享閱讀與生活的關係；「悅讀情懷」手藝工作坊，參加者可學習製作香薰蠟牌掛飾和皮革等小手工；以及一系列與生活相關的專題講座。各區公共圖書館亦會舉辦多項親子共讀活動。在「孩子的夢」故事小舞台中，小朋友能代入不同故事角色，體驗各種職業；親子故事劇場的表演者會邀請讀者找尋一眾失蹤的童話角色；互動故事坊的導師則會分享說故事的技巧和帶領小手工製作，讓親子共享閱讀的樂趣。