港大辦地質展覽　市民留港可欣賞波蘭地貌風光

雖然現時從海外及台灣返港毋須再於酒店坐疫監，但機票昂貴，並非人人都捨得「豁出去外遊」。不過，市民即使留港亦有不少好去處，為慶祝聯合國教科文組織訂立的「地質多樣性國際日」，港大許士芬地質博物館聯同波蘭駐香港總領事館，於本月6日至今年12月6日，在港大校園舉行特別展覽，展出一系列展現波蘭獨特地質地貌的照片，讓市民欣賞外國風光。

是次展覽於香港大學許士芬地質博物館1樓走廊展示櫃以英語及波蘭語展出，開放時間為星期一至五下午1時至6時，星期六、日、大學及公眾假期休息。市民可免費入場。展覽將展示一系列展現波蘭獨特地質地貌的照片，同時配合該館的常設展覽 —《香港地質歷史》，以及館藏礦物、岩石和化石展品，為參觀者提供一個同時了解波蘭及香港豐富地質資源及地質多樣性的平台。該館希望透過本次活動及其他常設展覽，向公眾推廣相關的科學知識，鼓勵公眾進一步了解和重視香港本地寶貴的地質資源。

「地質多樣性」泛指各種形式的地質環境，包括由岩石、礦物、化石、沉積物及土壤形成的各種地貌、地形等的自然景觀，地質多樣性將地質現象與人類社會的歷史與文化連結起來，發揮着重要的作用，這對人類的福祉亦息息相關。運用科學知識研究地質與地貌演化的過程，能有助了解地球在過去、甚至遠古時代的氣候變化，從而預測未來氣候的變化，這對於預防天然災害起關鍵的作用。地質多樣性是地球與人類社會共同發展的基礎。在波蘭、葡萄牙及英國的倡議下，聯合國教科文組織在2021年把每年10月6日定為「地質多樣性國際日」，旨在提高各國對地球非生物自然資源的認識，從而關注其重要性。