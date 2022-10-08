旺角大反黑掃黃賭毒　2日拘55人包括假難民

旺角警區刑事調查隊、反三合會行動組、重案組、特別職務隊、牌照課以及西九龍總區機動部隊一連兩日(6至7日)展開代號「疾響」反罪惡行動，動員過百人，大規模打擊三合會收入來源及遏止青少年犯罪活動。另外，警員突擊搜查區內多個住宅及商業單位，搗破6個懷疑非法釣魚機賭場、一個懷疑賣淫場所、一個懷疑毒窟及兩個懷疑色情光碟分銷中心。警方亦對區內多個場所進行突擊巡查，包括遊戲機中心、網吧、桌球室、酒吧以及夜總會等。

行動中，共拘捕35名男子、17名女子及2名泰國籍及1名巴基男假難民(19至69歲)，分別涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「管理賣淫場所」、「販運危險藥物」、「經營毒窟」、「管有淫褻物品以供發布」、「串謀刑事毀壞」、「未能出示身份證明文件」被捕。警員共檢獲40部賭博用釣魚機、約1萬港元賭款、約7,200隻市值約22萬港元的色情光碟以及總值約4.3萬港元的懷疑毒品。

其中被捕的24男12女同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》；9男5女涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》；1名男子涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》。警員遂向他們發出定額罰款通知書。被捕人當中亦包括1名19歲男子，涉嫌串謀刑事毀壞被捕，相信與早前旺角區一宗非法收數案件有關。經初步調查後，相信有人以金錢誘使青少年進行非法收數相關的不法行為。