買免針紙　370政府僱員或涉行賄

警方拘捕4名涉嫌不當行使「免針紙」的公務員，有議員對4名公務員涉案感到非常失望，認為公務員知法犯法理應「罪加一等」，一經定罪，有關人士應遭到嚴懲，部門亦應作出嚴厲的紀律處分，包括考慮革職，以儆效尤。另有團體昨日到北角廉政公署舉報捲入事件的370名政府僱員涉嫌行賄取得假文書，有欺騙僱主之嫌，促有關人士及早自首。

議員葛珮帆表示，近日收到不少市民憤慨的投訴，指公務員本應以身作則，昨日揭發4名公務員涉嫌「串謀詐騙」使用免針紙，當中包括3名社署職員、一名教師，各人涉多次購買免針紙。她認為有關行為如製造了防疫漏洞，可能危及市民生命，對努力配合政府防疫工作的市民來說，有關行為非常惡劣。

另外，香港政研會昨日到廉政公署總部舉報，該會主席鄧德成表示，公務員若通過獲取假免針紙進入辦公地方，屬獲取不正當利益的行為，行動有欺騙政府僱主之嫌，極可能違反香港法律第201章《防止賄賂條例》中第9（3）相關條例。他呼籲該370名政府僱員「盡快自首」，否則未來或面對更嚴厲的懲處，「到時更加慘」。