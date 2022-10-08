中環槍擊案涉6億毒品數　涉案頭目兇槍下落不明

今年6月發生涉及南亞兵團的中環槍擊案，震驚全港，廣大的市民沒想過在現今社會，還會發生鬧市開槍。事件背後源於「黑吃黑」，據了解，有兩黑幫合作在港販毒「食大茶飯」，惟其中一方疑私吞6億港元毒品數，另一方為此懷恨在心，繼而起衝突仇殺。事發近4個月，涉事槍手及槍枝未尋回，有消息人士指，涉案兩名頭目已經潛逃境外，槍手亦離境避風頭，相信槍枝亦已被「處理」。

案件發生至今有17名男子被捕，包括15名非華裔人士及2名本地人，部分人已提堂。雖然警方事後出動25萬港元懸紅，但明顯懸紅「無料到」，至今僅捉到「蝦毛」，槍手仍逍遙法外，幕後主使人亦未落網。近日更有消息指，有關槍手已經遠走高飛離港。有資深警官已明言，相關懸紅金額不大，未必能吸引人做「二五仔」，除非懸紅「加碼」，否則要成功令犯案人士定罪才可取全數25萬港元，絕對不吸引。另據悉警方掌握到涉案黑幫及槍手身份，卻無高調拘捕該黑幫「話事人」，無法迫令交人。

事發6月10日，一輛白色七人車沿雲咸街行駛時，一輛私家車駛至旁邊並跳出多名刀手向七人車猛砍，另一輛客貨車則在混亂間撞向刀手及往下亞里畢道方向逃去，眾刀手繼續圍攻7人車，不久現場傳出槍聲，眾刀手隨即逃走，案中共3男受傷，其中一名非華裔男子腹部受槍傷。