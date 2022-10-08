東方日報A1：4公僕墮警網　假免針紙萬人慌

政府全力谷針遏制新冠疫情，早前有7名醫生因涉嫌濫發共兩萬多張「免針紙」被捕或被通緝，警方經追查後，發現有公務員涉嫌向5名涉案醫生，分別兩至三次，以每張500至2,500元購買「免針紙」。昨日警方採取行動，以涉嫌串謀詐騙，拘捕分別是社署職員及小學教師的4名女公務員，並搜查他們的住所及工作地點檢走相關文件。警方表示，會審視涉案醫生簽發的全部免針紙，而持有該些醫生的免針紙並不等於違法。案件至今，涉案醫生、診所職員及取得免針紙的市民共39人被捕。

經早前審視7名醫生涉嫌濫發俗稱免針紙的新冠疫苗接種醫學豁免證明書案的證據後，警方有理由懷疑有公務員違法取得，西九龍總區重案組聯同港島總區重案組及元朗警區人員，在昨晨分別掩至天水圍、觀塘、沙田及紅磡區的住宅單位搜查，拘捕4名分別25、42、45及48歲的現職女公務員。被捕人士中，3人在社會福利署工作，其中兩人為社工；一人是教育局一間官立小學的教師。警方同時搜查4人分別位於灣仔、黃大仙及油尖區的工作地點，並檢獲相關文件。

調查顯示，該4名被捕女子早前各自以500至2,500元，向涉案的其中5間診所，各自取得兩至3張免針紙。警方經全面調查及審視所有證據，包括她們的醫療背景、曾否作出虛假聲明及經醫療專家作出專業評估後，有理由相信該4名被捕女子均屬違法購買免針紙。

警方表示，會審視每一張涉案醫生發出的免針紙，使用該些免針紙人士是否公務員並不重要，強調並非持有涉案醫生的免針紙便屬違法，警方會經全面調查、分析各種因素及經評估後，有理由懷疑使用者違法才會作出拘捕。該4名被捕女子身為公僕，應該以身作則守法，卻以違法手段騙取免針紙屬自私行為，不但自己及身邊同事承受風險，同時會令其服務的市民增加額外風險，當中被捕的教師會接觸小朋友，另一名在社署工作的疑犯會接觸長者，從中帶給市民不必要的風險。

截至昨日，警方就打擊濫發免針紙行動共拘捕39人，包括6名醫生，其中一名醫生已被暫控相關罪名，7名診所職員及26名取得免針紙的市民。

警方將繼續與律政司、醫務衞生局及公務員事務局聯繫，以便繼續跟進調查。警方再次呼籲，專業醫務人員濫發免針紙，或市民透過虛假消息獲得免針紙，都會干犯串謀詐騙罪。串謀詐騙屬嚴重刑事罪行，一經定罪最高可被判處監禁14年，市民切勿以身試法。

由於7名西醫涉嫌濫發免針紙被捕或被通緝，醫務衞生局日前宣布涉案醫生所發逾兩萬張免針紙將不獲接納，並於10月12日起失效。公務員事務局則指，現時約有850名政府僱員持有免針紙，當中約有370張由涉案醫生發出，其中亦涉及約70名非公務員的政府僱員。

該局回應傳媒表示，不評論個別個案，知悉警方正就有關事件進行調查，並會配合警方調查。該局強調政府非常重視政府僱員的品行操守，如有個別人員涉嫌違法或違紀，當局定必按既定機制嚴肅處理。

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