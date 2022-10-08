坑害青少年「養雀仔」　運毒淪替死鬼

除南亞幫販毒問題響起警號，黑幫及販毒集團的魔爪亦伸到青少年身上，令人關注。黑幫為擴大財路，亦避免執法部門追查，利誘「等錢使」的青少年販毒，提供各項娛樂「養雀仔」，哄騙他們因年紀還輕，即使被捕亦不需負刑責，終致斷送前途。根據資料，今年上半年因干犯刑事罪行而被捕的10至20歲青少年有1,245人，當中近12%涉及嚴重毒品罪行。

資料顯示，今年上半年因干犯刑事罪行而被捕的1,245名10至20歲青少年中，有145人涉及嚴重毒品罪行，當中9名年僅13至14歲男學童被毒販利用販運「冰」毒、可卡因、K仔及大麻而被捕。青少年干犯毒品罪行一樣會被重判，例如今年5月一名犯案時年僅16歲的青年，因販運氯胺酮(俗稱K仔)被判囚逾9年。

讓青少年甘願以身犯險的原因，全因受不法分子利誘及哄騙。無良的黑幫及販毒集團為擴大財路，招攬無知青少年做「拆家」，讓他們散貨給朋輩。不法集團會提供免費毒品「試食」，令他們染上毒癮讓其「升仙」，又會包飲包食加種種娛樂等「養雀仔」。當青少年無法脫離對毒品和金錢的依賴後，便淪為黑幫販毒工，協助儲存、包裝及分發毒品。不法集團亦會安撫他們，籲毋須擔心，即使被捕，也會因他們年紀還輕，最多只是警司警誡。不少青少年因而落疊，不法分子則在幕後「䟴䟴腳」收錢。