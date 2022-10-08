南亞幫販毒猖獗　黑吃黑毀治安

假難民無惡不作，嚴重敗壞本港治安。據了解，有南亞毒梟染指本港毒品市場，夥拍本地黑幫，實行「有錢齊齊搵」，另一方面，由於南亞裔人士膽正命平，故常為黑幫聘用，販毒、傷人、械鬥樣樣齊。數據顯示，今年首7個月有1,512人名非華裔人士被捕，其中49人干犯嚴重毒品罪行。有學者表示，假難民長年對本港治安帶來破壞及財政負擔，更沾手毒品危害港人，短期應加以禁閉，長期則尋求中央退出《禁止酷刑公約》，將他們掃出香港，扭轉劣勢。

根據資料，今年上半年警方偵破的嚴重毒品案有683宗，同期與海關進行的打擊毒品行動中，共檢獲227公斤海洛英，較去年同期的175公斤多出52公斤，按年增加29.7%；「冰」毒則檢獲1,044公斤，較去年同期的250公斤多出794公斤，按年激增3.17倍。

從上述數字可見，本港的毒品問題沒有明顯緩減迹象，此歸根於背後牽涉龐大利益，當然其中不乏南亞裔人士的身影。據了解，有南亞裔的毒梟覷準本港毒品市場，與本地黑幫合作販毒，將毒品偷運入本港再散貨。此外，本地黑幫亦會「增兵」，聘用假難民販毒;部分更進一委託「南亞兵頭」到家鄉招兵，再採取迂迴路線安排人蛇分批來港搶灘，「兵頭」會揀選好勇鬥狠之徒，教導一系列來港後的事項，包括如何申請免遣返聲請及拖延留港，之後便可接「柯打」參與販毒或充當刀手等。

警方數字可見，今年首7個月，1,512名非華裔人士被捕，當中逾4分之1(382人)持「行街紙」，最常犯的包括店舖盜竊(85人)、嚴重毒品罪行(49人)、雜項盜竊(48人)、傷人及嚴重毆打(35人)等，儼如社會「毒瘤」。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，他日方艙醫院及社區隔離設施關閉時，可改裝成禁閉營管理假難民，由於他們較為兇悍，相信要聯合多個紀律部隊人員一同管理禁閉營，如警察及懲教人員等，而選址一定要遠離人煙，如河套地區，否則會對市民安全構成威脅。長遠而言，港府應向中央反映，訂立計劃退出《禁止酷刑公約》，方為治本之法。