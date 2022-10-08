新冠及流感料冬季再趨活躍　高拔陞指會密切留意新變種BA.2.75

臨近冬季，新冠及流感或會再趨活躍，海外近日變種病毒Omicron BA.2.75個案增加，研究指有關病毒具免疫逃逸特徵，或致二次感染，本港隨時出現「雙疫夾擊」。醫管局行政總裁高拔陞今日(8日)在電台節目表示，目前本港發現的BA.2.75個案較少，但有機會在社區傳播，感染後的臨床反應和感染BA.5相若，不過現時相關數據不多，會密切留意。至於流感高峰期何時到達，他表示難以估計，由於接種流感疫苗後，體內抗體要數周才能上升，呼籲市民盡早接種。

新界東醫院聯網家庭醫學部部門主管梁堃華在同一節目表示，流感疫苗的抗體可維持6至9個月，當局會優先為高危群組接種。她建議先接種流感和新冠疫苗，隔兩周才接種肺炎鏈球菌疫苗，而噴鼻式流感疫苗較適合2至49歲人士，但患有哮喘、抵抗力差及孕婦等，不適宜使用噴鼻式疫苗。

另外，高拔陞提到自公立醫院放寬探訪安排後，病人與家屬的交流增加，對長者患者的情緒和康復進度有明顯改善，現時有3成住院病人未完成接種第3針疫苗，染疫後的危險性會增加，院方規定家屬探病時要持有48小時內的新冠檢測無染疫證明，能防止大量人士進入醫院引發感染風險。