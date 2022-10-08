香港消費者信心指數64.2分　升10.5%　整體仍有擔憂

市民生活逐步向復常邁進，對經濟發展亦更有信心。香港城市大學管理科學系統諮詢中心今日（8日）公布，2022年第3季度香港消費者信心指數的調查。結果顯示，香港消費者整體指數錄得64.2，較上一季度上升10.5%，與去年同期相比亦上升3.7%。而分指數最高的是港人對經濟發展方面的信心，今年錄得73.9；分指數最低的則是港人對投資股票信心，僅得51.9。城大管理科學系統諮詢中心認為，雖然整體指數比上個季度相比有所上升，惟從數值上看結果仍反映本港消費者對各個範疇仍欠缺信心。

城大管理科學系於今年9月1日至25日期間，以電腦隨機抽樣及電話訪問形式，共訪問了1,001位年滿18歲並在本地常住的香港居民，調查香港消費者信心指數，滿分為200分。而在6項消費者信心指數中，今季的其中4項分指數均有上升，包括經濟發展、物價狀況、就業狀況和生活（消費）狀況分指數，又以經濟發展的升幅最大。其中港人對目前經濟狀況的信心指數為65.1，上一季度大幅上升62.3%；港人對未來3個月經濟發展的信心指數為79.7，較上一季度上升11%。結果顯示，消費者對經濟發展的信心指數顯著上升，但分指數的絕對數值不高，反應消費者的信心仍不足。

而分指數第2高的是市民對生活（消費）狀況方面的信心，錄得73.7，與上一季度相比上升7%；對目前狀況的信心分指數為70.3；對未來3個月生活狀況的信心分指數為 76，兩個項目與上一季度對比均有上升，反映香港消費者對生活（消費）狀況的信心有所增加。調查指出，雖然整體指數與上季度相比有顯著上調，但以今季結果來看香港消費者對各個範疇均欠缺信心，且對投資股票最為擔憂。