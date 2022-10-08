議員倡司長級領導覓人才　多方面政策配合　料施政報告重拳出擊

疫情困擾本港接近3年，致嚴重人才流失，對於特首即將發表上任後的首份施政報告，有關吸引人才的政策建議方面，議員黎楝國今日(8日)在電台節目表示，本港的入境政策不比新加坡差，專才來港，配偶亦可伴隨，問題是有否專責的高層次團隊做宣傳、全方位及貼身地提供配合政策。他建議，政府可以考慮由司長級去領導尋找專才，認為要留住人才就需要讓他們可以發揮專長及有成就感，有關產業要有吸引力，可以在置業或稅務方面提供優惠，甚至覓地興建單位。

另一議員林健鋒說，已經向特首提出搶人才及通關等建議，維持香港國際金融中心地位，吸引專才及人才，無論是簽證、稅務優惠、房屋及教育政策等都應該有配套工作，衣食住行要有照顧到，才能令人才落地生根。他預料特首會重拳出擊，推出的招數會有競爭力，並非其他地方做甚麼香港就跟着做。

科技創新界立法會議員邱達根在同一節目表示，本港出生率低對人口結構有影響，應該鼓勵夫婦生育，不同國家都有提供補貼等政策措施。他指出，本港科技界未來10年缺乏人才達10萬，目前上中下科技人才都欠缺，希望政府提出方案吸引更多人才來港。