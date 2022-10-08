專家倡打齊針密接者毋須檢疫　限聚令與食肆每枱人數上限看齊

政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今日(8日)在電視節目表示，建議打齊針或曾感染新冠病毒的密切接觸者毋須檢疫，並暫停強制檢測，將資源用作處理接種新冠及流感疫苗，又指從科學角度而言，4人限聚令應根據食肆每枱人數上限作調整及看齊。

近期本港每日新冠病毒確診數字徘徊4,000宗左右，孔繁毅相信，本港免疫屏障高，疫情有機會進一步回落，在二、三千宗水平維持一段長時間，再慢慢接近完結，但要留意有否新變種病毒流入本港。他指，為穩妥起見，冬季要繼續使用安心出行，孔解釋，本身若打齊針或密切接觸者曾感染過新冠病毒，就不需要作檢疫，除非是未打齊針的，就可能需要檢疫，而安心出行，就可以對未打齊針人士仍有作用。至於其他追蹤措施，如強制檢測，他建議暫停，應集中資源安排市民接種新冠及流感疫苗。

至於因應食肆每枱最多可坐12人，孔繁毅認為，4人限聚令都要調整。他說，現時見到很多人不止4人，甚至更多人一組，若從科學角度看，應與食肆安排看齊。他又指，若12人或以下(聚餐)不用做快測，但12人以上就要做快測，其實都是沒有科學根據的，他相信只是一個過渡期，若沒有問題出現，亦可以取消快測安排。他又指研究顯示，食肆內隔板阻截病毒效果不彰，探熱機準確度亦不高，兩者亦可隨疫情放緩棄用。