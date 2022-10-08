港府未來推20個項目　增5100個泊車位

林世雄稱港府首個於荃灣海盛路的自動泊車系統自運作以來使用率相當高。

本港交通繁忙，部分地區的泊車位更是一位難求。為改善問題，政府近年積極推展自動泊車，以增加私家車泊位的供應，運輸及物流局局長林世雄表示，政府正積極推展約20個項目，合共可提供額外約5,100個泊車位。而在私營停車場方面，相關部門會研究如何優化在私營停車場使用自動泊車系統的申請程序。

林世雄表示，相對傳統停車場，自動泊車系統一般可以在相同大小空間增加3成至1倍的泊車位數目。而政府首個推展的自動泊車系統項目位於荃灣海盛路的短期租約用地，於去年11月投入服務以來使用率極高；第2個項目則位於大埔白石角短期租約用地，預計於今年內投入服務。

至於提供自動泊車系統的工務工程項目，林指出運輸署已物色了不同地點，並會採用不同款式的自動泊車系統，包括立體形、圓筒型及高塔型，預計會由智能系統控制，提供自動尋找泊車位置和存取汽車的功能。此類自動泊車系統將分別位於將軍澳、新蒲崗、深水埗及柴灣，前兩者預計分別於2025及2026年完成，後兩個項目則會盡快向立法會提交撥款申請。