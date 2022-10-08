近70%受訪者稱港鬧人才荒　逾半感香港落後新加坡

疫下香港人才流失問題嚴重，惟政府多次未有正面回應，僅以「移居」及堅持已離港者會回流。有組織今日(8日)發表香港人才政策及勞工短缺問題的意見調查，顯示逾半受訪者認為香港對人才的吸引力較新加坡少，認為香港更具吸引力的則僅得11.6%，近80%受訪者認為政府應改善香港的政治、教育及居住環境以挽留人才，近70%認同香港岀現人才及勞工短缺，當中逾40%認為移民是導致問題的主因，半數受訪者更認為已離港的人才不會回流。

「青年新世界」聯同「星學匯」於上月23日至本周三(5日)，以電話隨機抽樣訪問了730名市民，顯示有68.7%受訪市民傾向認同香港出現人才及勞工短缺。對於香港人才及勞工短缺的主要原因，最多受訪市民認為由移民導致，有高達44.1%認同，另外有27.2%受訪市民認為因防疫措施導致海外人才不願來港工作，導致人才短缺，另外僅有9.7%歸咎低生育率。

受訪市民亦有感香港發展已落後其他國家或地區，在30至39歲的受訪市民組別中，高達74.8%認為新加坡較香港具有吸引力。近半數受訪市民亦質疑，即使放寬防疫措施，本港亦難以吸引海人人才回流。該兩個團體建議政府應正視及重視因移民造成的人才及勞工短缺問題，以實際措施改善本港政治環境，為內地畢業港人學生提供銜接升讀本地研究生的獎學金，鼓勵內地港人學生回流，同時制定內地高考護理課程在內的認可名單，加強專業資格互認，引進內地專才。