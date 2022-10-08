「0+3」實施後機場出入境人次增近3成　客運量全年最高

港府實施「0+3」檢疫安排近兩周，運輸及物流局今日(8日)表示，措施為航空及運輸業帶來新氣象，不但帶動出入境人數，機場客運量更錄得全年最高。有見及此，各航空公司準備逐步加開航班和航點，同時吸納人才；各公共運輸營辦商亦考慮增加班次，以接載旅客及外遊人士。

在過去1周(10月1日至6日)，香港機場出入境人次約4.8萬，較「0+3」實施前的1周，即9月19至25日期間多逾1萬人，增幅接近3成。機場8月的客運量(包括出境、入境和過境)，為每天約1.5萬人次；放寬「0+3」後增至約1.9萬人次，上月30日更錄得本年最高記錄，有逾2.3萬人次。國泰航空表示，下月將會加開200個航班；香港快運則會於10月至12月期間陸續加開400個航班。本地航空公司近日亦舉行大型招聘活動，增加人手。

除了8月起已率先加密機場快綫班次的港鐵，運輸署亦積極與公共運輸營辦商協商，增加往來機場的巴士班次，以應付往來機場的乘客增加。運輸及物流局局長林世雄表示，會繼續積極與本地及海外航空公司保持溝通，讓其充分掌握香港的最新情況，把握商機，提升服務，滿足市場需求。