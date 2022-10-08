公園男女㷫烚烚　口交擁吻熱辣辣　看眾大叫OMG

近日天氣熱辣辣，有對男女㷫烚烚，公園上演活春宮，如向途人打招呼「快看看我兩個吧」。有網民今日(8日)在討論區貼出一段長約1分46秒的影片，只見一對男女即使身在疑似東涌東薈城附近的一個公園仍難忍性慾，坐在櫈上的女子上身前傾，埋首在站立跟前的男子胯間，如啄木鳥般晃動，大膽行徑更引來看眾「觀戰」並取出電話錄影，更不時有人為男女吶喊助威。

從影片可見，事發地點位處公園一個休憩椅，該對男女毫不避忌，疑似當眾進行口交，男子神態相當享受，而埋首「奮鬥」的女子亦相當肉緊，雙手環抱男子下身，男方亦雙手捉着女子頭部前後推拉，2人對在場觀眾的吶喊聲充耳未聞，期間男子甚至望向鏡頭，似在向現場人士表達「像這般親熱，誰又需要撇脫」，完事後2人更相擁熱吻。不過拍片一方則對他們行為評頭品足，不時發出驚呼「望住我啊」、「Oh my god」、「射未啊」等，甚至更形容男子為「牙籤仔(形容性器官)」，有人為該男女打氣大喊加油，並嘲諷道「香港地小人多啊，陰功」。

雖說當今社會對性事愈來愈開放，更不少名人大談「性經」，但若將私密之事在大庭廣眾下公演卻屬不雅，亦有可能觸犯法例。而拍片者將有關情況拍攝下來，其行為本身不犯法，但如將有關片段發布至網上，便可能觸犯《淫褻及不雅物品管制條例》，最高刑罰為罰款100萬港元及入獄3年。