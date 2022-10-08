多67幢大廈納強檢　赤柱懲教署職員宿舍再上榜

再增67個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(8日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該67個地方的人士，須於明日至後日(9日至10日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.九龍灣麗晶花園9座

2.將軍澳培成里2號樂頤居

3.東涌滿東邨滿康樓

4.九龍灣麗晶花園10座

涉及多宗病例的地點如下：

1.藍田康雅苑荔雅閣

2.天水圍天晴邨晴彩樓

3.將軍澳慧安園1座

4.大埔明雅苑明凱閣

5.將軍澳和明苑和暉閣

6.筲箕灣東熹苑耀熹閣

7.將軍澳新都城都會豪庭1座

8.牛池灣嘉峰臺2座

9.秀茂坪寶達邨達佳樓

10.紅磡半島豪庭2座

11.深水埗丰滙1座

12.觀塘凱匯3座

13.屯門大興花園2期9座

14.柴灣藍灣半島3座

15.葵涌雍雅軒1座

16.東涌映灣園悅濤軒9座

17.鑽石山悅庭軒1座

18.尖沙咀擎天半島1座

19.赤柱東頭灣道55號 赤柱懲教署職員宿舍1座

20.大埔天鑽2座

21.大埔逸瓏灣8第3C座

22.青衣翠怡花園9座

23.天水圍嘉湖山莊翠湖居3座

24.尖沙咀漾日居1座

25.藍田滙景花園15座

26.馬鞍山迎濤灣2座

27.沙田愉翠苑愉民閣

28.將軍澳旭輝臺1座

29.沙田穗禾苑豐裕閣

30.沙田康林苑園林閣

31.東涌藍天海岸5座

32.馬鞍山銀湖‧天峰5座

33.鴨脷洲海怡半島美康閣

34.上水奕翠園5座

35.沙田玖瓏山傲瓏閣1座

36.元朗朗城滙5座

37.元朗朗晴居6座

38.西灣河鯉景灣怡坤閣

39.鰂魚涌新威園F座

40.紅磡黃埔花園金柏苑5座

41.馬鞍山翠擁華庭5座

42.大角咀中匯街57至69號中星樓

43.柴灣杏花邨34座

44.銅鑼灣龍濤苑2座

45.牛頭角嘉和園嘉賢大廈

46.鰂魚涌太古城南天閣

47.屯門景峰豪庭2座

48.葵涌葵涌廣場2座

49.青衣美景花園5座

50.北角富澤花園富威閣

51.青衣海欣花園5座

52.青衣翠怡花園6座

53.沙田銀禧花園3座

54.荃灣愉景新城2座

55.上水御皇庭2座

56.柴灣樂軒臺4座

57.觀塘順天邨天榮樓

58.新蒲崗采頤花園10座

59.馬鞍山嘉華星濤灣2座

60.屯門新屯門中心7座

61.荃灣海濱花園海霞閣

62.天水圍天盛苑盛志閣

63.鴨脷洲海怡半島美軒閣