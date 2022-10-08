政Whats噏：吳秋北斥有議員搏出位　江玉歡：人身攻擊

7名醫生涉嫌濫發新冠疫苗接種嘅醫學豁免證明書，涉及2萬多名病人免針紙喺本月12日起失效。連日嚟，免針紙存廢問題鬧得熱哄哄，就連開「孖頭」地區議員辦事處嘅兩名議員都因而隔空對罵，講緊嘅係身兼行政會議成員嘅議員吳秋北同選委會界別議員江玉歡。

話說吳秋北今日(8日)喺社交平台貼文，話香港一直以來都有一種歪風就係「出位」，結果政治崩壞，以前反中亂港分子極盡「搶眼球」撈選票之能事，做盡各種倒行逆施同極端行為，甚至演變為黑暴，令議會癱瘓。

佢又話按道理喺落實愛國者治港後，呢種情況應該唔會再出現，然而歪風並未杜絕，亦冇停止向議會滲透，大有再掀風雲之勢，近日部分議員嘅「表演」不得不引為警惕。佢話喺新議會成立後，外界不時有聲音嫌議事廳太平靜，批評議員係無名小卒，唔識得造新聞，於是乎便耐不住寂寞指點江山，教議員點樣作秀，但新選舉制度嘅優越性係在於選賢任能，唔係「make noise」（製造噪音）論英雄，新議會要摒棄以往反中亂港勢力營造出嚟嘅嗰種譁眾取寵嘅不良風氣。

成篇文章冇點名講緊邊個議員，但江玉歡今晚喺社交平台貼文，仲上載咗吳秋北嘅文章，仲話明眼人都知道係對佢嘅批評。佢話向政府提出就廢除免針紙嘅程序事宜，行會成員竟用「𤠣戲」、「議政歪風」同「譁眾取寵」嚟形容，又話行會係政府嘅核心，多少也帶着代表政府嘅身份，質疑呢次嘅批評係咪代表政府之意？

江玉歡話作為一個代議士，向醫務衞生局局長盧寵茂問嘅係程序問題，要求局長回應權力來源，對市民生活係有直接影響。佢又話或者行會成員冇嘗試理解佢點解向局長提出呢個問題，解釋佢就防疫問題曾去信特首，獲回覆會交衞生當局處理，但事後當局冇回覆，直至周一(3日)接受傳媒訪問提及冇官員接觸佢，先第一次有衞生局職員聯絡佢，當佢以為會有一個溫和嘅回應時，嗰位職員竟對佢講：「我甚麼也不知道，其實我兩個月前也是普通市民一名。」對住咁嘅答案，再眼見12號來臨同無數市民嘅反映，佢反問自己代表受影響市民做出一個直接質詢有乜唔妥，值得畀行會成員講成係「歪風」？

喺周一貼文後，佢話收到好多惡意嘅批評，今日竟然睇到到呢個帶誹謗性嘅人身攻擊。影射別人作𤠣子喺其他城市經常成為誹謗 案嘅題目，佢作為律師同立法會議員，面對呢種誹謗式嘅不實指控當然亦會保留一切追究嘅權利。佢仲話可能該行會成員會認為該嚴厲嘅指摘會令佢沉默，但佢質疑為民發聲都要背上一個莫須有的罪名嗎？