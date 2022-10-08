持「黃碼」入表列場所　2人遭罰款5千元　1人涉欺詐被捕

疫苗通行證「紅黃碼」措施實行後，仍有市民以僥倖心態進入表列場所。警方今日(8日)表示，發現有個別人士漠視防疫規例，在疫苗通行證仍然顯示為「黃碼」的情況下，進入食肆及美容院，當中有兩人被罰款5,000港元。另有一人因使用他人的疫苗通行證，涉嫌欺詐罪被捕。

警方表示，與相關部門協調後，近日成功識別出3名涉嫌違反相關防疫規例的市民。經深入調查，警方向2人發出定額罰款通知書，及以「欺詐罪」拘捕另一名涉嫌使用他人疫苗通行證二維碼進入餐飲場所的女子。同時，當局亦檢控違反規例的場所負責人，餐廳須按規定在傍晚6時至翌晨4時59分停止堂食，並在其他時段不得安排多於二人同坐一桌，為期14天；而涉事美容院則須關閉14天。

當局提醒，如屬「黃碼」的市民並進入餐飲場所及受第599F章規管的主動查核「疫苗通行證」的場所，即屬犯罪，最高可被罰款1萬港元，或被定額罰款5,000港元；而有關的場所負責人須禁止屬「黃碼」的市民進入其處所，違者可被檢控，一經定罪最高可被罰款5萬港元及監禁6個月。