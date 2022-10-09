復常遜亞太歐美　港失多項國際盛事

本港復常之路跑輸各大金融中心，「紐倫港」變「紐倫坡」。各國因應疫情變化而陸續鬆綁防疫措施，歐美多國，以至鄰近的新加坡、泰國、南韓及日本等地已先後解除入境，以及境內防疫限制，大型運動盛事、國際會議復辦，唯獨本港「堅守」外防輸入底線，拖延復常路線，社會仍爭取取消3天醫學觀察至「0+0」，但即使再鬆綁，逝去的機會已留不住，世界龍舟錦標賽移師泰國、香港馬拉松取消變延期，國際七人欖球賽雖能舉辦，但海外觀眾勢寥寥可數。

自8月起，原於香港舉辦的運動賽事逐一因港府收緊人數限制而觸礁，先有香港田徑總會原於8月底舉辦的「香港十公里錦標賽2022」、樂施會舉辦的毅行者，而同由田總舉辦的香港馬拉松則原定於11月舉辦，但於9月向港府申辦後遲遲未批，田總繼而於賽前兩個月宣布取消賽事。但經政府與田總商議後，最終改於明年2月舉辦馬拉松。

展覽業的情況亦如是，香港展覽會議業協會常務副會長黎可怡早前稱，新加坡的展覽活動數量由去年200個倍增至今年600至700個；相反，本港仍未見大型國際活動，會展活動至年底僅得235個。多個展覽未等港府放寬防疫政策，便移師新加坡舉行，包括本港主辦多年的珠寶展，雙軌於星港舉行。

唯獨當局較重視分別於10月、11月先後舉行的桌球大師賽、國際七人欖球賽，以及國際金融峰會仍如期舉辦，金融峰會更有傳會「個別處理」或免除出席者醫學觀察期、核酸檢測的要求，而七人欖球賽則維持嚴格以「閉環氣泡」管理，球員無法進入社區，來回球場由專車接送，並需持續做核酸檢測；而觀眾於看台只可飲，不准食。