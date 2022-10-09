基層盼中港通關　一等三年得個吉

社區組織協會副主任施麗珊稱，一群基層市民最大訴求是盼望中港通關議題盡快有新突破或實質進展，包括取消健康驛站名額、檢疫隔離政策及早日恢復全面通關。許多港人有家庭團聚需要，又或是需回鄉探望患重病親友等，即使能搶到健康驛站名額，亦有人無法承擔額外的檢疫費用，無法與親友團聚，故對於3年仍未能通關有「切膚之痛」。

她續稱，因內地房租較便宜，故有不少港人較早時間選擇移居，平日則如常中港兩地跨境工作，但在封關下變得進退兩難，「一是捨棄工作，一是留港工作與內地妻兒長期分隔兩地。」而因應內地檢疫安排，若計算回鄉時間至少需請假半個月，不少港人均擔心或遭公司辭退，故未能成行。

有在港夫婦因封關遲遲未能回內地辦理單程證，對日常生活添加不必要麻煩。她又引述調查稱，疫情令單程證來港人數減近70%，拖慢來港家庭團聚時間。

另一方面，有消息指施政報告或提出設立18區關愛隊，助各區在疫情及風災等情況下支援地區工作。有議員近日被當局諮詢18區關愛隊組成方式，當局認為應以招標方式組隊，但需由地區組織或人士等組成關愛隊，並接受監察及由民政事務專員審批，有社團亦贊成上述建議。