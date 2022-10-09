東方日報A1：新政府百日　香港甩皮甩骨

新一屆政府履新百日，上任之初，行政長官李家超將精準防疫、推動與內地恢復通關列作首要工作，如今這兩項焦點工作均不如人意，通關可謂毫無寸進，當局雖在個多月前與廣東省討論「逆向隔離」，但一直只聞樓梯響；精準防疫更是得把口，疫後復常措施落後亞太地區。在外圍風高浪急之下，商舖排隊執笠，香港可謂甩皮甩骨。

港人翹首等待通關近三年，政圈近日頻傳，在中共下星期召開二十大會議後，粵港通關可望逐步放寬。消息指港府與廣東省磋商「逆向隔離」並無突破性結果，原因之一是深圳市近期又爆疫，多個區域均要封控，當地部門對防範輸入風險的警戒極高。

有消息指內地或微調現時入境檢疫「7+3」的安排，一方面是中共二十大會議後，內地社會的緊繃現狀有望略為放鬆；另一方面是內地專家亦同意新冠病毒出現變化，「7+3」集中隔離已不符最新情況。至於港府極力爭取的逆向隔離，內地官員曾以尊重香港的防疫工作作回應。議員林健鋒日前形容，現階段希望內地與香港達致「零隔離」通關是「奢望」。

港府對內通關如同「老鼠拉龜」，對外通關卻是「龜速慢步」，在日本、南韓、新加坡、泰國等相繼取消防疫措施後，香港仍後知後覺，直至9月26日才急急將原本的3+4檢疫安排改為0+3，但措施只旺了港人出境，無助香港吸客及旅遊復甦。

而因應放寬外地入境檢疫而出台的安心出行「紅黃碼」，由8月推行以來爭議不斷，「轉碼」亂象叢生。本報多次發現有藍碼人士無辜被禁足，未能進入食肆；亦有紅、黃碼人士因程式錯亂而通街走，惟政府資訊科技總監辦公室仍死撐紅黃碼系統一直運作暢順。

工聯會權益委員會副主任林偉江認為，新一屆政府上任百日的施政在經濟發展方面成效不彰，評分僅予6分，於通關及人才方面，須加大力度。呼吸系統專科醫生梁子超認為，港府應盡早放寬社交距離措施及實行「0+0」通關。今年冬季，本港疫情及流感的確存在不確定性，惟不一定代表會嚴重，海外地區至今均未出現新冠與流感雙重感染情況，他認為港府應於兩個月黃金期內盡快放寬，令社會經濟民生得以復常。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：