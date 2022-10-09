調查指近半家長拒讓子女打新冠疫苗　憂針後現過敏反應及副作用

新冠疫苗接種計劃開展至今逾1年半，本港至今的第3針接種率已達79.8%，也有逾47萬人打了第4針。香港醫院藥劑師學會的調查發現，約47%的受訪家長未讓子女接種新冠疫苗，主要擔心疫苗副作用更大、子女針後產生過敏反應；更有家長認為疫苗接種對預防感染沒有幫助，亦無助社會復常。另外，在逾500名受訪者之中，只有約6%人已打第4針，大部分不打4針的原因是認為3針已充足。

醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，疫苗保護的有效性會隨時間減少，面對變種病毒株Omicron肆虐，保護力更有機會大打折扣，在約半年後甚至不達保護效力。學會以美國疾控中心的數據為例，打3針mRNA疫苗對減少確診病人到急症室求診的有效性，會由針後2個月的87%，跌至4、5個月後的66%；而對減少住院的有效性，則由接種後首2個月的91%，跌至4個月後的78%。

學會另引用海外研究指出，兒童及青少年不幸確診後，症狀持續平均8.2個月，其主要症狀包括疲倦和頭痛等身體不適，更可能會難以集中精神和影響記憶。智利也有研究指出，在Omicron變種株肆虐期間，3至5歲兒童接種2劑科興的有效性約為38%，預防入院及入住深切治療部的疫苗有效性分別為約64%及69%。因此，學會呼籲市民應接種加強劑，家長亦應為子女選擇接種合適的新冠疫苗進行接種。