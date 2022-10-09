警破電騙集團拘12人　涉95案騙款逾400萬元

警方新界南總區刑事部根據調查，鎖定一個由今年1月活躍至今的詐騙集團，涉嫌與95宗低息貸款及「猜猜我是誰」騙案有關，涉款約450萬港元。探員於前日(7日)展開代號「狙剿」行動，在全港各區以涉嫌「串謀詐騙」拘捕共11男1女(15至34歲)，包括3名中學生及部分有黑幫背景人士。警方指，被捕男女包括集團的骨幹成員，負責招收傀儡，另亦包括負責收取騙款的「跑腿」。

詐騙集團透過假冒銀行及律師樓職員，隨機致電推銷低息貸款，並向81名受害人(21至64歲)收取貸款額約1成的保證金，涉及金額約1萬至27萬港元不等，該部分騙款合共逾300萬港元。此外，騙徒亦涉嫌假扮受害人家屬，聲稱自己被捕急需保釋金，騙取14名長者(56至89歲)合共約110萬港元款項。

警方指，其中兩名男子當時正向一名83歲受害人收取騙款，在場埋伏的警員隨即上前，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕二人。此外，警方亦搜查旺角一個工廈單位，相信由詐騙集團利用作招募成員的場地，並在內檢獲2支氣槍、3把鐵錘、2支鐵通、涉案支票簿及小量毒品等，當場以涉嫌「管有仿製槍械」、「藏有攻擊性武器」及「藏毒」拘捕一名17歲男子。探員在拘捕各人期間，亦一共檢獲2部電腦、18部電話、10張銀行卡、1部點鈔機及約7萬港元現金，12名被捕男女已被扣留調查，警方不排除有更多人被捕。