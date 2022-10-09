過渡屋「喜盈」220單位明年中入伙　惠及700基層

本港劏房問題嚴重，居民等上公屋等到頸都長。其中荃灣是繼西九龍及東區後，最多劏房的地區，居住人口約1.7萬人。有協會向政府租用一幅位於荃灣油麻磡路的閒置土地，並向政府申請增加撥款，以興建過渡性房屋「喜盈」，可提供共220個單位，包括216個1至2人單位及4個3-6人單位，約700名居民入住，預計下年年中入伙，租期5年。單位均設有特大窗戶、獨立廚廁、基本裝修及消防設備，保障入住人士有安全清靜的私人空間，以及人均居住面積不少於7平方米的居住空間。

香港社區組織協會幹事施麗珊今日(9日)指，很多住在劏房居民受昂貴租金與水電費所困，而且衞生環境惡劣，居住條件欠佳。故協會促請政府除加建公屋外，同時將過渡性房屋納入房屋政策。由政府主力負責統壽全港閒置用地及進行規劃改建，並聯同及資助非牟利團體提供社會服務，一方面為住戶提供租金相宜的適切居所，另一方面協助住戶提高自身能力，早日脫離貧窮困境。施又表示基於成本考慮，難以提供更多3至6人的大單位。

正申請該項目的吳先生現居於油麻地的一間劏房，月租3,000多港元，且環境差劣，經常出現木蝨、老鼠、蟑螂，令他「無覺好瞓」且影響工作。他希望盡快獲編配社會房屋，改善生活質素。另一申請者戴先生現居於尖沙咀一套房單位，環境不俗但月租高達7,000多港元，令從事散工的他難以負擔，因此冀盡快上公屋，減輕生活壓力。