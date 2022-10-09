劏房環境惡劣問題多　團體提取締方案　促政府訂立時間表

住屋問題困擾香港多年，現時有逾10萬戶劏房居民，居住環境惡劣，正面對滲水、電線外露、蟲鼠蟻橫行等問題。有團體今日(9日)就劏房問題提出訂立居住單位的最低標準及發牌制度的建議，並提出取締方案，促請政府配合妥善安置政策盡快推行，訂立取締時間表，在10年內減少一半劏房。

全港取締劏房平台表示，與民間關注組織者、劏房住戶及學者討論後，倡議建立住屋標準，訂立了取締方案。首先，根據大廈結構狀況判斷是否危樓，決定是否需要即時取締，包括牆壁及樑柱是否出現結構性裂縫。其次，訂立評分制度，以得分判斷個別單位惡劣程度，五大原則為最受關注的樓宇負荷及消防安全、大廈管理及衞生條件、臨時建築物狀況及設備和窗及渠管情況。另外，又呼籲政府完善安置政策，興建1萬個可負擔租住單位及善用公屋樓齡40年或以上空置單位。

單親媽媽阿嬋與女兒居住在現時觀塘的劏房單位約2年，面對每2至3個月便會出現的漏水及渠道淤塞問題，更笑言自己已是「非標準的通渠師傅」，女兒亦要從旁協助，阿嬋深感難過，直言「劏房住多一日都嫌多」。她懷疑大廈劏房不斷擴建，已影響結構，故出現漏水情況，每次下雨時房間便會成為「水簾洞」，環境惡劣。

一家四口居住在葵涌天台屋劏房的Kate則稱，除了面對蟲鼠在居所肆無忌憚外，更面對天花板大片油漆隨時剝落的危險，還有從未間斷的漏水問題。而居住荃灣板間劏房的胡女士表示，大廈走廊及公共空間推滿雜物，最擔心消防安全，政府應優先考慮安置劏房居民。