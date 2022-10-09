屯門製冰廠斥政府未提安置安案　村民：不排除發起慢駛抗議

政府早前計劃在屯門藍地發展公營房屋項目，位處範圍內的食用冰粒生產商「德保雪粒」及附近新慶村一帶的民居，亦將被收回。該廠 董事陳衍行透露至今政府尚未向他們提出安置方案，又指由於廠房有大型設施將難以搬遷，批評政府一直無了解他們的需要。村民代表曹先生對政府收地方法感到不滿，指若然政府不與受影響人士溝通，將不排除連同廠房工人發起慢駛工業行動。

陳衍行透露，政府早前派員到場聽他們初步需求 ，惟接觸非常表面和有限，當局亦未向他們提出安置方案。他指政府要求2025年前遷出，但搬遷涉及大量前期工作，包括處理水電及散熱系統和安置大型機器，難以短時間內找到適合土地搬遷。 議員狄志遠期望政府收地和安排上有新思維，直言政府只坐在辦公室，根據政策主要做賠償工作，無考慮受影響居民和營業者，相信有很多方案可以做，「只係政府懶，唔諗其他方案」。

同樣位於收地範圍的汽車服務公司負責人陳鋆霖表示，當局至今仍未正式通知收地，亦無了解租戶需求，自已難以部署，對此感到徬徨「前景好唔明朗」。他又指新界北大部分適合用地已被政府規劃作其他用途，難以尋找土地搬遷；面對收地新慶村同樣批評，政府與他們欠缺溝通，又認為金錢上的賠償並無意義。