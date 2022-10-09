今增4890確診　輸入佔328宗　另添3患者離世

本港新冠疫情略有回升，衞生署衞生防護中心公布，今日(9日)本港新增4,890宗確診個案，包括4,562宗本地個案，以及328宗輸入個案。醫管局則新增3宗確診病人在公立醫院離世，均為男死者，年齡介乎72至85歲，全部均有打針，2人打了3針、1人打了2針，死者中也有2人來自院舍。第5波截至目前累計10,005名新冠死者。

院舍方面，新增6間院舍出現個案；涉及3間安老院舍及3間殘疾院舍，分別是元朗博愛醫院賽馬會護理安老院、元朗康德護老院有限公司、大角咀安老院、觀塘香港心理衞生會樂道居、沙田鄰舍輔導會怡欣山莊，以及旺角順恩護理院。上述院舍共有8名院友及1名職員染疫，故有34名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，今日為假期，沒有新增呈報個案，但有2間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。

另外，根據衞生署公共衞生化驗服務處於上月30日至上周四(6日)收到的樣本中，懷疑是Omicron變種病毒株BA.2.12.1及BA.4或BA.5亞系的樣本，7天移動平均比例分別佔約1.7%及93.8%。