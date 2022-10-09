長沙灣兼善里將重建　過半業主即加租10%　有租客遭迫遷

由兼善里/福華街發展項目(SSP-017)在去年9月24日刊憲公布開展，有關注組今日(9日)舉行記者會，反映範圍內有租戶遭業主大幅加租或迫遷。根據關注組的調查結果顯示，有10%受訪租客於重建消息公布後被業主加租，當中一半更加租10%以上。但2022年的全港性租金指數為178.8，較去年的179.8為低，顯示租金在市場上沒有增長，關注組批評加租不合理。

兼善里街坊關注組曾去信市建局項目經理，要求會面但遭拒絕。關注組遂於今年6至7月期間，進行共404份問卷調查，了解重建為社區帶來的影響，以及居民對未來正式收購後的憂慮。結果顯示，逾10%受訪租客在重建消息公布後，曾遇上屋內天花剝落、滲水等結構性維修的問題。雖然業主一直以來都願意維修，但在重建消息後表示不會再支付維修費。此外，調查亦發現超過50%的受訪者認為重建的消息令大廈的公共設施維修變差。

租客阿來表示，自己在兼善里住了近8年，與業主關係良好。但在2021年9月宣布人口凍結後，業主就要求他在租約完結後就要離開，如堅持繼續租住，租金則由5,000港元增加至8,000港元。阿來嘆指「咁講即係逼我走啫。」有見及此，關注組發言人阿源建議市建局應設立獎罰制度處理租務糾紛，提供誘因令業主與租客維持負責任的租務關係，並指出一段負責任的租務關係，租客要準時交租，而業主亦有責任提供安全的環境及承擔租約上列明的維修責任。