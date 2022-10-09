過半曾確診兒童疑現腦霧　團體促設指定後遺症診所

第5波新冠肺炎疫情有逾11萬宗3至11歲兒童確診個案，有團體今日(9日)公布長新冠對貧窮兒童學習及生活影響調查，結果顯示77.5%受訪學童曾出現類似新冠肺炎後遺症，其中有50.8%兒童懷疑有「腦霧」。有受訪兒童指難以集中精神學習，亦有記憶力減退情況出現。團體促政府設立長新冠診所，支援長新冠學童的醫療需要並提供津貼。

香港社區組織協會聯同兒童權利關注會於8月下旬至9月中，訪問了120名曾確診的基層學童及家長，當中有35.3%人出現4項或以上「長新冠」徵狀。受訪長新冠學童中，有31.7%人表示感覺極度疲勞；28.3%出現失眠；更有16.7%兒童有抑鬱等精神問題。調查亦發現，71.7%受訪者因經濟問題、不知有何渠道或沒有相關資訊等原因，而沒有問診了解是否患有「長新冠」。香港社區組織協會副主任施麗珊指，政府的支援較慢，建議政府設立指定後遺症診所，而且治療服務不要局限於半年內。

另外，施建議提供額外提供特別輔導班及補課。12歲的林同學則記憶力減退，學習時間較以往增加1至2倍，成績卻並無進步，林太亦指需要額外花錢安排補習，增加經濟負擔。另一受訪者鄺太表示4歲半的女兒康復後7個月仍出現後遺症，半夜睡覺時不時抽搐，惟政府提供的免費治療難以預約。