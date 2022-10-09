外遊限制鬆綁　旅遊保需求增　學者指保費貴10%

隨着本港入境檢疫期減至「0+3」後，港人踴躍出遊，旅遊保險需求因此上升，連帶旅遊保險銷售亦解封，終見曙光。多家保險公司表示，旅遊保的投保量近期出現明顯增長趨勢，有公司今年上半年業務增長1.75倍。惟有學者指出，因應保障範圍擴大及需求增加，保費亦相應地較往年貴約10%。

隨着新冠肺炎疫情緩和，外防輸入等防疫政策鬆綁，令外遊保險需求回升，其中保誠保險有限公司的旅保業務在今年上半年的增長1.75倍；蘇黎世保險(香港)亦表示，自今年6月，該公司的旅保投保量已見增長趨勢；安聯旅遊則表示，其旅保業務早前遭疫情重創，但有信心投保量隨旅遊限制放寬，很快回復至疫情前水平。保費與保障範圍方面，市民前往日本等亞洲地區7日，各大保險公司收費由約60港元至300多元不等，保單大多均有提供在海外確診後所需的保障，包括醫療費用、住院津貼、旅程取消或縮短，以及額外住宿等費用。

不過，正於日本旅遊的中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，旅遊保險價格已隨需求、保障範圍擴大而輕微增加。他表示，疫情前後的出外旅遊均選購保障範圍較全面的保險，以保障出行期間一旦發生意外，能減少損失，而是次保費較以往多約10%。李估計，由於保障範圍擴大至出行期間染上新冠肺炎的保障，包括於當地的住宿、醫療等保障，以及旅遊保險業務於過去2年欠缺生意下難做，需要上調保費彌補虧損，但他說保費仍然合理，不介意多付少少錢。

但有保險公司則指，暫未考慮或計劃加保費，但會留意投保、索償情況，適時作調整。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄向傳媒表示，現時保險公司競爭激烈，故保費升幅不大，但若索償率因疫情升高，保險公司會調整保費。而李兆波提醒市民，投保時勿貪便宜，應留意條款上所列的保障範圍、賠償金額上限等，例如航班延遲多少小時才獲理賠，以選取合適自己的計劃。