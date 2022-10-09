政Whats噏：賣甩陳振英　要陳穎欣執手尾　麥美娟頻耍冧

原本係選委會界別議員嘅麥美娟，早前轉跑道加入「熱廚房」，出任民政及青年事務局局長。佢尋日出席屬同一工會嘅議員陳穎欣，區內3個地區辦事處嘅開幕禮時，一開始就話雖然準備咗稿，但決定稿都唔讀，更一度話「想喊」，話要借呢個場合謝票同道歉喎。究竟發生乜事呢？

佢話成功當選咗議員之後，因為疫情原因就冇正式場合多謝街坊，跟住冇幾耐仲加入埋政府，仲話好多謝團隊「熬更抵夜」，當時又要搵地方搬辦事處，又要喺立法會大樓度由10樓搬去8樓，搞晒啲嘢後，自己身為老細竟然走咗，就覺得好對唔住佢哋。

唔止咁呀！佢之後仲講曾經同金融界議員陳振英喺長安邨開咗個地辦，覺得自己「賣甩咗佢」，去咗政府之後又將啲個案丟低比陳穎欣，覺得好對唔住佢哋添！雖則佢頻頻耍冧，但陳穎欣致詞時話多謝「高人指教同貴人扶持」，令自己由「小花」變成扎根喺荃灣葵青嘅「大樹」，又話麥局長喺除咗爸爸之外第一個喺工會入面表達對佢支持嘅人，從而開始從政之路，佢話好期待之後同麥局長緊密合作添！