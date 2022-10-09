第17屆世界傑出華人獎今頒發　表彰對社會國家貢獻者

世界華商投資基金會主辦的「第17屆世界傑出華人獎、第7屆世界傑出華人藝術家大獎、第3屆世界傑出華人青年企業家、世界傑青·世界傑出華人青年獎」頒獎典禮，今日(9日)於香港會議展覽中心會議廳舉行。世界傑出華人獎至今已經第17屆，表揚全球華人對各地華人社會及對國家的貢獻和影響，促進社會的和諧發展與進步，歷任得獎者包括首位榮獲諾貝爾物理學獎的華人李政道教授，香港大紫荊勲賢、國學大師饒宗頤教等。本屆得獎者背景廣泛，由商界名人、醫學專業，至年輕運動員等。

頒獎典禮嘉賓雲集，一眾主禮嘉賓包括全國人民代表大會常務委員會委員譚耀宗、全國政協常委及新華集團主席蔡冠深、英皇集團主席楊受成、四洲集團創辦人兼主席戴德豐、全國政協委員及香港特區行政會議非官守議員高永文、全國政協委員及香港立法會議員霍啟剛等。

主禮嘉賓譚耀宗在致詞講話中表示，他十分榮幸擔任主禮嘉賓，受疫情影響，對上一次頒獎禮已經是2018年舉行，過往得獎者已超過300人，全部都享負盛名。而今屆一如以往得獎者來自各界，而今次亮點是有一班年輕的運動員獲獎。

大會率先頒發「世界傑出華人藝術家大獎」，由楊受成及代表體育、演藝、文化及出版界的立法會議員霍啟剛作頒獎嘉賓，頒予年屆90、自21歲入行演藝界的著名歌影視藝人胡楓。胡楓在影視圈地位極為崇高，備受各方愛戴及尊重，他指今次獲得這個傑出華人藝術家獎項，對他而言確是極大的鼓舞，希望大家日後繼續支持他，他會繼續努力。他又感激楊受成的提名，祝願對方身體健康。

大會亦頒發「第17屆世界傑出華人獎」，當中不乏政商界名人、醫生及教授等專業人士，包括香港大學校長張翔、香港大學醫學院內科學系榮休教授楊紫芝、全國政協委員及香港特區行政會議非官守議員高永文、新世界發展有限公司行政總裁鄭志剛、全國政協委員及香港立法會議員蘇長榮、全國政協委員及香港立法會議員霍啟剛、香港立法會議員何君堯、英皇集團副主席楊政龍、香港大學榮休教授及名譽臨床教授黎青龍等。

楊紫芝作為世界傑出華人獎獲獎代表發表獲獎感言，她特別感謝大會肯定，表示自己今個月將踏入91歲，但仍然在醫院為病人看病及教書，仍然擔任一些社會公職，希望為年輕人樹立典範，成為他們學習的榜樣。她表示，今年大會有兩個獎項均跟年輕人有關，年輕人是我們社會的未來，重視他們是應該而且必須的。

而奪得「世界傑出華人獎」的楊政龍稱，感謝主辦單位對其肯定，同時也感激父親楊受成一直以來對他無限量的支持和鼓勵。這個獎項對他而言意義重大，它將無時無刻鞭策他要更加努力、無畏向前。未來，他將不忘初心，在做好本職工作之餘，繼續深耕青年事務，為香港青年的發展添磚加瓦！

此外，多名運動員獲頒世界傑青·世界傑出華人青年獎，今屆亦是歷屆以來最多運動員得獎，包括少年劍神張家朗、女飛魚何詩蓓、牛下女車神李慧詩，李慧詩代表致詞時道出作為運動員的辛酸的同時，也希望大家明白行行出狀元的道理，並不一定要在學業上取得５星星才是狀元，她謂：「其實每份工作，每個年齡都有機會出人頭地，所以無論精於文或武，只要一步一步，配合自己的步伐前進，終有一日可以克服困難，取得驕人成績」。