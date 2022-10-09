多43廈納強檢　大埔佔5幢涉廣福邨及富善邨等

再增個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(9日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(10日至11日)期間進行病毒檢測。

污水驗出病毒的地點如下：

1.將軍澳廣明苑廣瑞閣

2.深井浪翠園5座

3.荃灣排棉角村

4.深井浪翠園6座

5.油塘油麗邨豐麗樓

6.深井海雲軒1座

7.深井海雲軒2座

8.將軍澳富寧花園1座

9.將軍澳富寧花園2座

10.九龍灣麗晶花園2座

11.九龍灣麗晶花園1座

涉及多宗病例的地點如下：

1.鑽石山富山邨富信樓

2.慈雲山慈正邨正和樓

3.將軍澳彩明苑彩榮閣

4.筲箕灣東欣苑歡欣閣

5.馬鞍山錦豐苑錦蘭閣

6.牛頭角牛頭角下邨貴新樓

7.大埔廣福邨廣崇樓

8.大埔富善邨善翠樓

9.九龍城德朗邨德珊樓

10.屯門田景邨田樂樓

11.馬鞍山富寶花園3座

12.藍田藍田邨藍蔚樓

13.天水圍天盛苑盛鼎閣

14.屯門悅湖山莊3座

15.青衣翠怡花園8座

16.將軍澳新寶城1座

17.薄扶林華富二邨華景樓

18.大埔太和邨安和樓

19.長沙灣元州邨元豐樓

20.大圍名城1期5座(北翼及南翼)

21.沙田濱景花園2座

22.觀塘順利邨利明樓

23.鰂魚涌太古城翠榕閣

24.天水圍天瑞一邨瑞勝樓

25.葵涌葵芳邨葵健樓

26.東涌逸東二邨勤逸樓

27.將軍澳富麗花園1座

28.天水圍天恩邨恩福樓

29.大埔大埔廣場宜興閣

30.大埔新興花園康民閣

31.觀塘翠屏南邨翠樂樓

32.大圍名城3期5座(北翼及南翼)