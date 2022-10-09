政Whats噏：圍村突收「天價」排污費　劉業強同渠務署講數

仲記得喺舊年年初，唔少市民收到「天價」水費單，皆因喺疫情爆發期間，水務署冇派人抄錶，靠電腦斷估。點知近日又爆出逾150年歷史嘅曾大層圍村，竟突然飛來「天價」排污費通知，仲話追番過去6年嘅費用，每戶要繳付約3000港元，近百戶涉30萬港元。但村民堅稱一直只用化糞池，冇理由要交排污費，鄉議局功能界別議員劉業強就話會同渠務署「講數」。

身兼新界鄉議局主席嘅劉業強日前去到沙田曾大屋圍村視察，話最近接到村民求助，話條村並冇接駁公用污水渠，以前亦從未收過繳交排污費通知，但喺9月就收到要交排污費，渠務署話按照《時效條例》徵收為期6年嘅排污費。唔單止咁，村民仲話至今都冇政府供應沖廁用水，村民只係用淡水沖廁，因為咁要繳付高昂水費添！

一嚟就要追收番6年嘅費用，咪好甘？劉業強引述村民話每戶約收3000港元，涉及近百戶，即係大約30萬港元。佢話村民堅稱一直係用化糞池，冇駁喉去公用污水渠，冇理由要收排污費，亦唔明點解要追交6年嘅費用，覺得成件事好離奇兼且對村民唔公平。有村民懷疑最近政府污水染疫，喺公用污水渠驗到污染物，就誤以為村民有將污水排到公用污水渠。

劉業強話大部分村民反映有啲單位以前租咗畀人，而啲租戶亦已經搬走咗，根本追唔到租戶繳費；又有村民話渠務署表明可以幫村民駁喉到公用污水渠，但接駁工程嘅費用高昂，每戶需收取20萬港元，大部分村民反映根本無法負擔呢筆費用。

村民堅稱話冇駁喉去公用污水池，究竟渠務署點樣確定村民要交排污費？依家真係口同鼻拗。劉業強就話會協助村民約見渠務署官員，商討解決辦法。

唔知「講數」講成點，但佢話一直都有關注鄉村嘅排污系統設施係咪完善，亦促請政府豁免65歲以上村屋業主申請「長者維修自住物業津貼計劃」嘅資產審查，協助年老村民將其住戶嘅污水渠，接駁到公共污水收集系統。